Сегодня, 6 августа, на пресс-конференции федерации футбола Румынии новым тренером главной команды страны был представлен Мирча Луческу. Специалист во второй раз возглавил национальную сборную Румынии.

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Второй приход Луческу в сборную Румынии

На тренерском мостике 79-летний специалист заменил Эдварда Йорданеску, который покинул пост главного тренера румын после Евро-2024, в связи с окончанием контракта. Главная задача Луческу вывести сборную Румынии на чемпионат мира-2026.

Пришло время перейти на новый этап. На этом новом этапе мы хотим вернуться на чемпионат мира. Румынская футбольная федерация считает, что необходимо иметь тренера с большим опытом. Мирча Луческу – именно такой человек, и с ним на тренерском мостике я верю, что мы сможем написать новую страницу в историю румынского футбола,

– заявил Резван Бурляну.

Контракт с румынским специалистом рассчитан на 2 года. До этого Луческу уже работал тренером сборной Румынии с 1981 по 1986 годы. Под руководством Мирчи румыны впервые вышли на Евро в 1984 году.