Київське Динамо пропустило гол від Вільярреалу ще у першому таймі. На 30-й хвилині відзначився Пау Торрес.

Вільярреал отримав право на кутовий. Після навісу від Парехо Пако Алькасер намагався пробити у стрибку п'ятою. І таки завдав удар. Але м'яч майже з лінії воріт вибив Шапаренко.

До теми Динамо – Вільярреал: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

Та на цьому атака гостей не закінчилася. М'яч відлетів до Чуквезе, який головою скинув його вперед на Морено. Нападник зумів уникнути офсайду та прострелив вздовж ліні воріт. І вже Пау Торрес у падінні таки зумів дотягнутися до м'яча та відправити його у порожні ворота.

Відео голу Вільярреалу у ворота Динамо

Саме за рахунку 0:1 на табло команди пішли на перерву.