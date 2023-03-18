Единственный и победный гол в матче был забит на 83-й минуте благодаря удару Эдуардо Герреро. Динамо дома минимально уступило прямому конкуренту за награды УПЛ. Этой победой Заря увеличила свое преимущество над "бело-синими" до 4 баллов – 37 против 33 у киевлян.

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Луческу: Я не прочь подать в отставку

После поединка Мирча Луческу дал откровенную пресс-конференцию. Уже далеко не в первый раз румынский специалист поговаривает об уходе из Динамо.

"Была очень тяжелая игра. Любая команда могла победить сегодня. Все было до первого гола. Мы были очень мотивированы, команды играли очень активно. Против Зари было тяжело играть, мы знали, что соперники будут действовать на контратаках – мы знали это, готовились, но молодая команда в Заре, и мы поздравляем ее с победой", – сказал Луческу.

Главный наставник Динамо ответил на интересный вопрос "сколько матчей нужно, чтобы он покинул тренерский мостик киевлян".

Луческу признался, что команда переживает сложный период, поэтому он может уйти в любую секунду. Мирча рассказал, что не прочь покинуть Динамо. Также румынский наставник начал жаловаться на большие ротации и вынужденное омоложение команды.

Проблема в том, что у команды очень трудный период. Я считаю, что я могу уйти в любой момент, и я не прочь подать в отставку. Но проблема сейчас в другом, в этом сезоне команда потеряла 11 игроков. Мы не можем купить новых игроков, мы не можем за мгновение перестроить наш состав. У нас есть молодые игроки, но чтобы они дошли до уровня первой команды, нужно иметь время. Сразу это все сделать невозможно,

– заявил Луческу.

К слову. 77-летний наставник пришел к рулю Динамо в июле 2020 года, чем вызвал шквал критики и возмущений со стороны фанатов киевского клуба. Команда во главе с Луческом провела уже 99 матчей. Привел киевлян к трем трофеям. Его контракт с Динамо истекает в конце июня 2024 года.

"Мы должны строить новую команду из игроков, которых воспитал клуб"

"Мистер" прокомментировал игру молодежи киевского клуба – Дячука, Волошина, Царенко.

"Я думаю, что сегодня вы видели будущие контуры команды. Дячук играл в основе, он играл хорошо. Царенко - 19 лет, он тоже играет в основе, как и Волошин. Возможно, вернется в команду Бражко, так что мы должны строить новую команду из игроков, которых воспитал клуб. Я надеюсь на возвращение Шапаренко, Буяльского. Если бы Буяльский играл сегодня, то мы должны были побеждать, без него не создавали моменты в атаке", – рассказал румынский наставник.

"Мы потеряли обоих голкиперов, мы потеряли Кендзеру, Забарного, Николенко, Шапаренко, Цыганкова, Беседина, Вербича, Витинью, где Пену. От нас ушло много игроков, невозможно создать новую команду за один день, тем более из молодых игроков. составит 11 игроков младше 20 лет", – добавил тренер киевлян.

Интересно, что Заря во второй раз подряд обыграла киевского соперника. В первом круге луганский коллектив в меньшинстве получил волевую победу со счетом 3:2.