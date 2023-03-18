Єдиний та переможний гол у матчі був забитий на 83-й хвилині завдяки удару Едуардо Герреро. Динамо вдома мінімально поступилось прямому конкуренту за нагороди УПЛ. Цією перемогою Зоря збільшила свою перевагу над "біло-синіми" до 4 балів – 37 проти 33-х у киян.

До теми Настає момент, коли я повинен сказати, що це кінець, – Луческу заінтригував майбутнім у Динамо

Луческу: Я не проти подати у відставку

Після поєдинку Мірча Луческу дав відверту пресконференцію. Вже далеко не вперше румунський спеціаліст поговорює про відхід із Динамо.

"Була дуже важка гра. Будь-яка команда могла перемогти сьогодні. Все було до першого голу. Ми були дуже мотивовані, команди грали дуже активно. Проти Зорі було важко грати, ми знали, що суперники будуть діяти на контратаках – ми знали це, готувалися, але молода команда у Зорі, і ми вітаємо її з перемогою", – сказав Луческу.

Головний наставник Динамо відповів на цікаве запитання "скільки матчів потрібно, аби він покинув тренерський місток киян".

Луческу зізнався, що наразі команда переживає складний період, тому він може піти у будь-яку секунду. Мірча розповів, що не проти покинути Динамо. Також румунський наставник почав бідкатись на великі ротації та вимушене омолодження команди.

Проблема у тому, що у команди дуже важкий період. Я вважаю, що я можу піти у будь-який момент, і я не проти подати у відставку. Але проблема зараз в іншому, цього сезону команда втратила 11 гравців. Ми не можемо купити нових гравців, ми не можемо за мить перебудувати наш склад. У нас є молоді гравці, але щоби вони дійшли до рівня першої команди, потрібно мати час. Одразу це все зробити неможливо,

– заявив Луческу.

До слова. 77-річний наставник прийшов до керма Динамо у липні 2020 року, чим викликав шквал критики та обурень зі сторони фанатів київського клубу. Команда на чолі з Луческу провела вже 99 матчів. Привів киян до трьох трофеїв. Його контракт із Динамо спливає вкінці червня 2024 року.

"Ми маємо будувати нову команду з гравців, яких виховав клуб"

"Містер" прокоментував гру молоді київського клубу – Дячука, Волошина, Царенка.

"Я думаю, що сьогодні ви бачили майбутні контури команди. Дячук грав в основі, він грав добре. Царенку - 19 років, він теж грає в основі, як і Волошин. Можливо, повернеться до команди Бражко, отже ми маємо будувати нову команду з гравців, яких виховав клуб. Я сподіваюсь на повернення Шапаренка, Буяльського. Якби Буяльський грав сьогодні, то ми мали перемагати, без нього не створювали моменти в атаці", – розповів румунський наставник.

"Ми втратили обох голкіперів, ми втратили Кендзьору, Забарного, Миколенка, Шапаренка, Циганкова, Бєсєдіна, Вербіча, Вітінью, де Пену. Від нас пішло багато гравців, неможливо створити нову команду за один день, тим більше з молодих гравців. У нас у складі 11 гравців, молодших за 20 років", – додав тренер киян.

Цікаво, що Зоря вдруге поспіль переграла київського суперника. У першому колі луганський колектив у меншості здобув вольову звитягу з рахунком 3:2.