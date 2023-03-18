Динамо – Заря 1:0
Гол: Герреро, 82
Главный тренер Динамо в отчетном матче не смог рассчитывать на помощь лидера "бело-синих" Виталия Буяльского, получившего в предыдущем туре красную карточку. Также вне заявки оказался Александр Караваев. Однако у соперника были не меньшие кадровые проблемы, пишет 24 канал.
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Ван Леувен обыграл Луческу
Только победа позволяла одной из команд вмешаться в борьбу за второе место. Так что игра была за шесть очков. Дебют встречи был за киевлянами, однако до реальных угроз воротам Сапутина дело не доходило. Единственную возможность открыть счет в первом тайме создали футболисты Зари. Денис Антюх пробил из-под защитника киевлян, но мяч пролетел над перекладиной.
Футболисты Зари поняли, что с таким Динамо можно играть и прибавили в активности во второй половине матча. Хорошие моменты забить своей бывшей команде потеряли Русин и тот же Антюх.
Чтобы переломить ход поединка, Луческу провел тройную замену, выпустив на поле Шепелева, Волошина и Перрис. Однако это не спасло киевлян.
За 8 минут до завершения матча Заря, наконец-то, воспользовалась своим шансом. Панамец Герреро несильным ударом отправил мяч в сетку ворот Нещерета после прострельной передачи Хланя.
Оставшееся время подопечные ван Леувена не рисковали и уверенно довели матч до победного завершения. Кстати, это вторая в сезоне победа Зари на Динамо. Матч первого круга луганчане выиграли со счетом 3:2.
Видеообзор матча Динамо – Заря
- После 18 сыгранных матчей Заря набрала 37 очков и закрепилась на третьей строчке.
- Киевляне значительно ухудшили свои шансы оказаться на пьедестале по итогам чемпионата.