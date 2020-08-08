Футболист "Динамо" Мохаммед Кадири близок, чтобы покинуть киевский клуб. Ганец, вероятно, перейдет в тульский "Арсенал" в рамках полноценного трансфера.

Как сообщает Sports World Ghana, Кадири перейдет в российский "Арсенал" не на правах аренды, а путем полноценного трансфера.

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"Динамо" заработает на Кадири

По информации источника, "Арсенал" Тула заплатит "Динамо" за Кадири 2 миллиона евро. Сообщается, что российский клуб хочет подписать 24-летнего футболиста уже этим летом.

Следует отметить, что на трансферном рынке Кадири оценивают в меньше, чем 2 миллиона. Кроме того, Кадири перешел в "Динамо" бесплатно.

Кадири возвращается в Россию

Футболист выступал за тульский "Арсенал" в сезоне 2018/19 до перехода в "Динамо". По предварительной информации, Кадири уже покинул Киев.

Хотя еще 2 августа Мохаммед участвовал в тренировке "бело-синих".

В прошлом сезоне Кадири выходил на поле в 15 матчах. Его контракт с "Динамо" действует до лета 2023 года.