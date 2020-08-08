Футболіст "Динамо" Мохаммед Кадірі близький, щоб покинути київський клуб. Ганець, ймовірно, перейде в тульський "Арсенал" у рамках повноцінного трансферу.

Яке повідомляє Sports World Ghana, Кадірі перейде в російський "Арсенал" не на правах оренди, а шляхом повноцінного трансферу.

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"Динамо" заробить на Кадірі

За інформацією джерела, "Арсенал" Тула заплатить "Динамо" за Кадірі 2 мільйони євро. Повідомляється, що російський клуб хоче підписати 24-річного футболіста вже цього літа.

Слід зазначити, що на трансферному ринку Кадірі оцінюють у менше, аніж 2 мільйони. Окрім того, Кадірі перейшов у "Динамо" безкоштовно.

Кадірі повертається у Росію

Футболіст виступав за тульський "Арсенал" у сезоні 2018/19 до переходу в "Динамо". За попередньою інформацією, Кадірі вже покинув Київ.

Хоча ще 2-го серпня Мохаммед брав участь у тренуванні "біло-синіх".

У минулому сезоні Кадірі виходив на поле у 15 матчах. Його контракт з "Динамо" чинний до літа 2023 року.