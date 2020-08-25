Киевское "Динамо" представило третий комплект формы на сезон 2020/2021. Вслед за белым и синим комплектами футболисты столичного клуба получили темный.

Как и в предыдущих комплектах формы "Динамо", на футболке присутствует полоса. Она символизирует новую полосу в истории клуба, пишет 24 канал.

Смотрите также: "Динамо" презентовало новую форму на следующий сезон – фото и видео

В отличие от предыдущих комплектов, полоса на футболках имеет цвет мяты, который является нейтральным для "Динамо".

"Вдохновленный лучами чистой энергии, разрезающими ночь. Встречайте третий комплект игровой формы в нейтральных цветах, которые отличаются от основных цветов клуба", – говорится в сообщении "Динамо".

Презентация новой формы "Динамо" / Фото facebook.com/fcdynamoua

Впервые на форме "Динамо" нет традиционных белых или синих цветов. Кроме того, эмблема зеленого цвета.

Участие в презентации формы приняли Сергей Сидорчук, Георгий Бущан, Денис Попов, Беньямин Вербич, Богдан Леднев и Карлос де Пена.

Читайте также: Шахтер – Динамо: анонс на матч за Суперкубок Украины-2020

Отметим, что "Динамо" провело первый матч в выином комлекте против "Олимпика" и одержало победу 4:1.

Во вторник, 25-го августа, киевляне сыграют в домашнем комплекте формы Суперкубок Украины против "Шахтера".