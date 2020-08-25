"Динамо" представило сенсационный третий комплект формы: фото
Киевское "Динамо" представило третий комплект формы на сезон 2020/2021. Вслед за белым и синим комплектами футболисты столичного клуба получили темный.
Как и в предыдущих комплектах формы "Динамо", на футболке присутствует полоса. Она символизирует новую полосу в истории клуба, пишет 24 канал.
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В отличие от предыдущих комплектов, полоса на футболках имеет цвет мяты, который является нейтральным для "Динамо".
"Вдохновленный лучами чистой энергии, разрезающими ночь. Встречайте третий комплект игровой формы в нейтральных цветах, которые отличаются от основных цветов клуба", – говорится в сообщении "Динамо".
Презентация новой формы "Динамо" / Фото facebook.com/fcdynamoua
Впервые на форме "Динамо" нет традиционных белых или синих цветов. Кроме того, эмблема зеленого цвета.
Участие в презентации формы приняли Сергей Сидорчук, Георгий Бущан, Денис Попов, Беньямин Вербич, Богдан Леднев и Карлос де Пена.
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Отметим, что "Динамо" провело первый матч в выином комлекте против "Олимпика" и одержало победу 4:1.
Во вторник, 25-го августа, киевляне сыграют в домашнем комплекте формы Суперкубок Украины против "Шахтера".