Київське "Динамо" представило третій комплект форми на сезон 2020/2021. Услід за білим та синім комплектами футболісти столичного клубу отримали темний.

Як і в попередній комплектах форми "Динамо", на футболці присутня смуга. Вона символізує нову смугу в історії клубу, пише 24 канал.

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На відміну від попередніх комплектів, смуга на футболках має колір м'яти, який є нейтральним для "Динамо".

"Натхненний променями чистої енергії, що розрізають ніч. Зустрічайте третій комплект ігрової форми у нейтральних кольорах, які відрізняються від основних кольорів клубу", – йдеться у повідомленні "Динамо".



Презентація нової форми "Динамо" / Фото facebook.com/fcdynamoua

Вперше на формі "Динамо" немає традиційних білих чи синіх кольорів. Окрім того, емблема зеленого кольору.

Участь у презентації форми взяли Сергій Сидорчук, Георгій Бущан, Денис Попов, Беньямін Вербич, Богдан Лєднєв та Карлос де Пена.

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Зазначимо, що "Динамо" провело перший матч у виїзному комлекті форми проти "Олімпіка" та здобуло перемогу 4:1.

У вівторок, 25-го серпня, кияни зіграють у домашньому комплекті форми Суперкубок України проти "Шахтаря".