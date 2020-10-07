"Динамо" запропонувало "Руху" перенести матч 6-го туру зі Львова до Києва. Львів'яни категорично відмовили киянам та хочуть провести свій домашній поєдинок лише на "Арені Львів".

Київський клуб звернувся із проханням до львів'ян, але почув відмову. Кияни свідомо висунули таку пропозицію, щоб краще підготуватись до поєдинку групового раунду Ліги чемпіонів з італійським "Ювентусом", повідомляє "Динамоманія".

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Відмова львів'ян

Єврокубковий матч проти туринців відбудеться вже 20 жовтня, тому кияни не хотіли зайвих переїздів у інші міста, які погіршили б підготовку до матчу Ліги чемпіонів. Але "Рух" не пристав на таку пропозицію.

Матч "Рух" – "Динамо" відбудеться 17 жовтня о 17:00 на "Арені Львів".

Раніше перед матчем плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів з бельгійським "Гентом", кияни попросили "Минай" про перенесення матчу УПЛ до Києва і закарпатський клуб пішов на зустріч киянам.

Додамо, що "Динамо" підсилилось лівим захисником "Леха" Володимиром Костевичем та опорним півзахисником "Брайтона" Тудором Белуце. Обидва футболісти зможуть дебютувати вже у найближчому матчі киян проти львівського клубу.