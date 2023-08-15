Динамо все же может удивить: киевляне готовы украсть трансферную цель Арсенала за 10 миллионов евро

Киевский коллектив все еще может пойти на отчаянный шаг. "Бело-синие" хотят усилить свой состав.

Динамо заинтересовано в услугах Бителло из бразильского Гремио. У "бобров" нарисовался именитый конкурент за игрока.

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Последний шанс спастись

Киевский клуб все же питает надежду усилиться на старте новой кампании. Динамо не собирается так просто закрывать трансферную кампанию этим летом, поэтому нацелились на подписание талантливого бразильского полузащитника. Речь идет о 23-летнем Бителло, выступающем за Гремио. К тому же "бело-синие" оказались в том месте, да еще в то время, поскольку "бобрам" сыграют на руку финансовые проблемы "бессмертных".

Дело в том, что "трехцветные" готовы попрощаться со своим перспективным исполнителем, чтобы закрыть все вопросы, вызывающие денежные проблемы в их коллективе. Таким образом Гремио продаст одного из своих важных футболистов. Интересно, что сам Бителло сначала отказал в переезде в Киев, но вот с другой стороны у полузащитника банально может не быть выбора, если киевляне и "бессмертные" договорятся о трансфере. Все ради блага клуба.

"Бобры" готовы отдать за бразильского полузащитника 10 миллионов евро. Стоит отметить, что в услугах Бителло также заинтересован лондонский Арсенал, однако "канониры" пока не работают активно над подписанием полузащитника.

Трансферная кампания Динамо

Киевский коллектив успел оформить только трансфер Андрея Ярмоленко, который, конечно, без лишних сомнений все считают топовым.

Но вот одного опытного вингера мало, чтобы кардинально изменить игру "бело-синих", если же учесть, что "бобры" начали кадровую чистку состава, отпустив очень много футболистов, таких как: Денис Бойко (вратарь, Полесье), Эрик Рамирез (нападающий, Атлетико Насьональ), Жерсон Родригес (нападающий, Сивасспор), Богдан Леднев (полузащитник, Днепр-1), Сергей Булеца (полузащитник, Заглембе), Артем Беседин (нападающий, Ордобасы), Никита Бурда (защитник, Колос) Кендзера (защитник, ПАОК) и других.

Мирча Луческу отметил, что киевляне находятся в поисках "поигравшего" центрального защитника (поскольку в составе киевлян присутствуют только молодые беки), в частности, столичному клубу приписывали интерес к Александру Драговичу, а также ходили даже слухи о Домагое Виде и Евгении Хачериде. Австриец в свою очередь отказал "бобрам".

К тому же, клуб могут покинуть лидеры команды. К примеру, Николай Шапаренко, правда, к только что отошедшему от травмы полузащитнику пока мало интереса со стороны европейских клубов, а вот к талантливому Владимиру Бражко – хоть отбавляй. В частности, хавбека хотел купить Торино, а также им интересуется Жирона. Игорь Суркис отметил, что расценивает Бражко не меньше, чем в 20 миллионов евро.