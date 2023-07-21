Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что итальянский Торино пытался купить полузащитника молодежной сборной Украины Владимира Бражко. Однако Динамо ответило категорическим отказом.

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За такие деньги киевляне не готовы продавать

Туринский клуб предложил за 21-летнего футболиста 4 миллиона евро, к которым добавлялись бонусы и процент от будущей продажи. Киевский клуб отклонил такое предложение, поскольку не считает его серьезным.

Игорь Суркис подтвердил, что это правда и дал свой комментарий журналисту Владимиру Зверову:

Предложение Торино унизительное. Владимир Бражко – один из наших наиболее талантливых полузащитников. И он принесет в будущем пользу Динамо. Все хотят покупать наших талантливых игроков за копейки. А если я начну продавать игроков по 4 миллиона, то у меня не будет команды! Надо продавать так, как мы это сделали с Забарным, с Миколенком. Когда Андрей Шевченко только начинал играть за основу Динамо, нам предлагали продать его за 3 миллиона. Но мы понимали, что он будет стоить дороже.

Напомним, Владимир Бражко пока не дебютировал в официальных матчах за "Динамо". В прошлом сезоне молодой футболист существенно спрогрессировал, во время выступлений на правах аренды за Зарю. Он забил 7 голов и сделал 1 ассист в 29 матчах и провел успешный турнир в составе молодежной сборной на Евро, где дошел с командой до полуфинала и впервые в истории Украины завоевал путевку на Олимпиаду.

Справка. Торино в сезоне-2022/2023 финишировал на десятом месте в Серии А.