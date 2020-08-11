Динамо – Десна: где смотреть товарищеский матч 11 августа
Во вторник, 11 августа, киевское "Динамо" проведет второй спарринг в рамках игровой программы подготовки к новому сезону.
Соперником "бело-синих" станет четвертая команда прошлого сезона УПЛ – черниговская "Десна". Время начала матча – в 18:00.
Смотрите также: Коронавирус не помеха: "Динамо" определилось с очередным соперником в спаррингах
Товарищеский матч "Динамо" – "Десна" можно посмотреть на официальном YouTube-канале киевского клуба. Это единственный канал, где можно посмотреть матч "Динамо" – "Десна" в прямом эфире.
- Динамовцы начали подготовку к сезону 30 июля. Команда проводит сбор на клубной базе в Конча-Заспе. 7 августа подопечные Мирчи Луческу провели свой первый спарринг – против ровенского "Вереса", в котором одержали победу (3:0) благодаря голам Дуелунда, Супряги и где Пени.
- 10 августа "Десна" провела товарищеский матч с "Диназом", в котором одержала разгромную победу – 4:1. После перерыва неожиданно игроки "Диназа" открыли счет, что только разозлило гостей. Воспитанник "Шахтера" Илья Шевцов отгрузил хозяевам три мяча, также одним голом отметился Филипп Будковский