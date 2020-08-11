Во вторник, 11 августа, киевское "Динамо" проведет второй спарринг в рамках игровой программы подготовки к новому сезону.

Соперником "бело-синих" станет четвертая команда прошлого сезона УПЛ – черниговская "Десна". Время начала матча – в 18:00.

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Товарищеский матч "Динамо" – "Десна" можно посмотреть на официальном YouTube-канале киевского клуба. Это единственный канал, где можно посмотреть матч "Динамо" – "Десна" в прямом эфире.