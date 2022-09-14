В предыдущей игре в Лиге Европы против Фенербахче травмы получили Николай Шапаренко и Георгий Бущан. Их обоих прооперировали.

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Бущан пропустит около месяца из-за повреждений. Что касается Шапаренко, то его восстановление займет около семи месяцев.

Однако это не все потери Динамо. По словам Мирчи Луческу, Владимир Шепелев тоже травмирован. И не сыграет против АЭКа.

"Мы также не можем рассчитывать на Шепелева, который получил повреждение в матче с Фенербахче", – заявил Луческу.

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Однако стоит отметить, что Шепелев сыграл в следующем матче после игры с Фенербахче – вышел в стартовом составе против Львова. И был заменен на 67-й минуте.

Также в лазарете Динамо находится и Денис Попов.

Матч Динамо – АЭК состоится в четверг, 15 сентября, в Кракове. Игра начнется в 22:00.