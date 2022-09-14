Георгий Бущан получил повреждение в матче против Фенербахче. Но, несмотря на это, доиграл матч до финального свистка. И только после этого отправился на осмотр медиков. Врачи диагностировали повреждение заднего рога ранее сшитого мениска.

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В понедельник, 12 сентября, футболисту сделали операцию. По прогнозам клубного медперсонала, срок восстановления голкипера после операции составит не менее одного месяца.

"Неудач не избежать. Это правда жизни. Но каждый из нас должен пытаться сделать так, чтобы удачных дней в жизни было больше. С этим мнением проснулся после операции. Все хорошо. Спасибо всем за теплые слова", – написал Бущан после операции.

А также поблагодарил украинских защитников, которые воюют на фронте.

"Отдельно спасибо ВСУ, ТрО и всем, кто сейчас в контрнаступлении. Новости с фронта тоже прибавляют сил", – написал футболист.