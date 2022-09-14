У попередній грі в Лізі Європи проти Фенербахче травми отримали Микола Шапаренко та Георгій Бущан. Їх обох прооперували.

До теми Дякую ЗСУ, ТрО та всім, хто зараз у контрнаступі, новини з фронту теж додають сил, – Бущан

Бущан пропустить близько місяця через ушкодження. Щодо Шапаренка, то його відновлення займе близько семи місяців.

Однак це не всі втрати Динамо. За словами Мірчі Луческу, Володимир Шепелєв теж травмований. І не зіграє проти АЕКа.

"Ми також не можемо розраховувати на Шепелєва, який зазнав пошкодження у матчі з Фенербахче", – заявив Луческу.

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Однак варто відзначити, що Шепелєв зіграв в наступному матчі після гри з Фенербахче – вийшов у стартовому складі на гру проти Львова. І був замінений на 67-й хвилині.

Також в лазареті Динамо перебуває і Денис Попов.

Матч Динамо – АЕК відбудеться в четвер, 15 вересня, у Кракові. Гра розпочнеться о 22:00.