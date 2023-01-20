Разом із першою командою киян у Туреччині тренуватиметься "молодіжка", якою керуватиме Ігор Костюк. А от тренувальний процес координуватиме штаб головної команди "біло-синіх". Мірча Луческу дає шанс молоді проявити себе у компанії лідерів Динамо.

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Це будуть перші збори киян без свого лідера Віктора Циганкова, який перейшов в іспанську Жирону. У список, який складається із 31 футболіста, увійшли й легіонери: Беніто, Самба Діалло, Кахім Перріс, Джастін Лонвейк та Томаш Кендзьора. Цікаво, що останньому приписують інтерес зі сторони грецького ПАОКа.

Також із командою у Туреччину полетів нападник Владислав Супряга, який першу частину сезону провів в італійській Сампдорії.

Склад Динамо на тренувальних зборах

Воротарі: Георгій Бущан, Руслан Нещерет, Валентин Моргун;

Георгій Бущан, Руслан Нещерет, Валентин Моргун; Захисники: Олександр Тимчик, Костянтин Вівчаренко, Денис Попов, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Антон Боль, Владислав Дубінчак, Микита Кравченко, Микита Бурда, Томаш Кендзьора;

Олександр Тимчик, Костянтин Вівчаренко, Денис Попов, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Антон Боль, Владислав Дубінчак, Микита Кравченко, Микита Бурда, Томаш Кендзьора; Півзахисники: Антон Царенко, Назар Волошин, Олександр Яцик, Володимир Шепелєв, Владислав Кабаєв, Олександр Андрієвський, Сергій Сидорчук, Денис Гармаш, Олександр Караваєв, Беніто, Самба Діалло, Джастін Лонвейк, Кахім Перріс, Віталій Буяльський;

Антон Царенко, Назар Волошин, Олександр Яцик, Володимир Шепелєв, Владислав Кабаєв, Олександр Андрієвський, Сергій Сидорчук, Денис Гармаш, Олександр Караваєв, Беніто, Самба Діалло, Джастін Лонвейк, Кахім Перріс, Віталій Буяльський; Нападники: Владислав Супряга, Владислав Ванат, Владислав Кулач, Артем Бєсєдін.

На тренувальному зборі у Туреччині "динамівці" проведуть цілу низку спарингів. Наразі відомо трьох суперників – австрійський Рапід, словенський Марібор та ще один австрійський клуб Аустрія Лустенау. Однак це ще не остаточний список контрольних матчів від киян.

До слова. Перше коло УПЛ Динамо закінчило на третьому місці, маючи у своєму активі 30 очок. Стільки ж у другого Шахтаря, але "гірники" випереджають "біло-синіх" за доадтковими показниками. Відставання від лідера сезону Дніпра-1 складає 5 балів. А от у єврокубках справи пішли значно гірше – євровесни у киян не буде.