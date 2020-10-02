Киевское "Динамо" продолжает переподписывать контракты со своими игроками. На этот раз пятилетние соглашения получили защитники.

На этот раз пятилетние соглашения с клубом подписали 21-летний Денис Попов, 23-летний Александр Тимчик и 20-летний Александр Сирота.

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Напомним, перед этим пятилетние соглашения с клубом подписали еще два воспитанника клуба – защитник Виталий Миколенко и полузащитник Николай Шапаренко.

Денис Попов

Является воспитанником академии киевского "Динамо", в системе которой находился с 2015 года. За первую команду "бело-синих" дебютировал 13 апреля 2019 года в поединке против "Мариуполя". Провел 23 матча во всех турнирах и отметился двумя забитыми голами.

Александр Тимчик

Воспитанник футбольной академии "бело-синих", в которую перебрался в сентябре 2013 года из школы "BRW-BIK". Осенью 2016 года дебютировал за первую команду "Динамо" в матче против "Днепра". В декабре 2017 года на правах аренды перешел в луганскую "Зарю". Сезон 2020/21 начал в составе киевского "Динамо".

Александр Сирота

Является воспитанником академии киевского "Динамо". За первую команду "бело-синих" дебютировал 4 июня 2020 года в матче чемпионата Украины против "Шахтера". Всего на счету защитника 7 матчей за основу киевлян.