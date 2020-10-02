Київське "Динамо" продовжує перепідписувати контракти зі своїми гравцями. Цього разу п'ятирічні угоди отримали захисники.

Цього разу п'ятирічні угоди з клубом підписали 21-річний Денис Попов, 23-річний Олександр Тимчик та 20-літній Олександр Сирота.

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Нагадаємо, перед цим п'ятирічні угоди з клубом підписали ще два вихованці клубу – захисник Віталій Миколенко та півзахисник Микола Шапаренко.

Денис Попов

Є вихованцем академії київського "Динамо", в системі якої перебував з 2015 року. За першу команду "біло-синіх" дебютував 13 квітня 2019 року в поєдинку проти "Маріуполя". Провів 23 матчі у всіх турнірах і відзначився двома забитими голами.

Олександр Тимчик

Вихованець футбольної академії "біло-синіх", в яку перебрався у вересні 2013 року зі школи "BRW-BIK". Восени 2016 дебютував за першу команду "Динамо" в матчі проти "Дніпра". У грудні 2017 року на правах оренди перейшов в луганську "Зорю". Сезон 2020/21 почав у складі київського "Динамо".

Олександр Сирота

Є вихованцем академії київського "Динамо". За першу команду "біло-синіх" дебютував 4 червня 2020 року в матчі чемпіонату України проти "Шахтаря". Всього на рахунку захисника 7 матчів за основу киян.