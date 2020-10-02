Футболисты и тренерский штаб "Динамо" приняли участие в клубной фотосессии вместе с новым тренером Мирчей Луческу.

Об этом сообщает официальный сайт "бело-синих". В мероприятии не участвовали Денис Гармаш, Фран Соль и Никита Бурда. Их нет на командном фото.

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"Динамо" не внесло Гармаша в заявку на сезон, Бурда выбыл из-за травмы на полгода, а Соль близок к уходу из клуба.



ФК "Динамо" / Фото: официальный сайт клуба

"Динамо" сыграет в Лиге чемпионов

Киевский клуб возвращается в Лигу чемпионов впервые с сезона-2016/2017. Тогда "бело-синие" играли в Лиге чемпионов благодаря победе в УПЛ.

Став вице-чемпионом Украины в прошлом сезоне, "Динамо" попало в 3-й раунд квалификации. Сначала "Динамо" победило голландский "АЗ Алкмаар" (2:0), а в плей-офф по сумме двух матчей выбило бельгийский "Гент" (5:1).

"Динамо" в Лиге чемпионов попало в "группу смерти" – G. Соперниками "Динамо" стали: "Ювентус" (Италия), "Барселона" (Испания) и "Ференцварош" (Венгрия).