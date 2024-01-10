Футболисты Жироны создали праздничный коридор, по которому должен был пробежаться Артем Довбик, как это делают игроки, отмечающие свой день рождения или приход в новую команду. Таким образом одноклубники поздравили украинского форварда с очередным признанием в Испании.

К теме Заслуженная награда: Довбика признали лучшим игроком декабря в Ла Лиге

Тепло поздравили в команде

Довбик был признан лучшим игроком Ла Лиги в декабре. Артем опередил форварда Атлетика Иньяки Уильямса, вингера мадридского Реала Родриго, нападающего Хетафе Борху Майораля и вратаря Лас-Пальмаса Альваро Валлеса.

Жирона поздравила Довбика с признанием в Ла Лиге: смотрите видео

Довбик вообще по-новому раскрылся в Жироне, где стал не только одним из ведущих игроков, но и самым лучшим бомбардиром текущего сезона-2023/2024. В 22 сыгранных матчах Артем наколотил 12 голов и отдал 7 ассистов. И это при том, что украинец перебрался в Испанию только в августе 2023 года, но сразу стал "своим" в новой команде.

Нападающий прекрасно взаимодействует не только с земляком Виктором Цыганковым, который наконец-то вернулся в общую группу после травмы, а с другими одноклубниками.

Уже 14 января подопечные Мичела Санчеса будут гостить на поле Альмерии в рамках 20 тура Ла Лиги-2023/2024. Жирони нужно побеждать, чтобы не сделать подарок идущему лидером чемпионата Реалу, имея в своем активе тоже 48 баллов. Начало встречи в 15:00 (по киевскому времени).