У соцмережах київського клубу запропонували уболівальникам зробити свої прогнози, хто буде першим новачком Динамо у 2024-му році. Хоча у ЗМІ вже назвали прізвище цього футболіста, яке поки кияни офіційно не підтвердили.
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"Біло-сині" зберігають інтригу.
За інформацією журналіста Ігоря Бурбаса, Динамо підписало попередній контракт із 21-річним правим вінгером одеського Чорноморця Максимом Брагару. Тоді представник ЗМІ повідомив, що гравець дістанеться киянами безкоштовно, адже перейде до Динамо у статусі вільного агента. Начебто контракт Брагару із "моряками" спливає вкінці цього сезону-2023/2024 (дані Transfermarkt).
Видання "ТаТоТаке" повідомило, що Брагару дограє цей сезон у Чорноморці та приєднається до Динамо влітку 2024-го. Кияни ж уклали угоду з футболістом на 4 роки з можливістю пролонгації ще на сезон.
Згодом з'явилась інформація, що апріорі трансфер Брагару у Динамо не міг бути безкоштовним.
Що відомо про футбольну кар'єру Максима Брагару
- Вихованець одеського футболу, який у січні 2022-го став футболістом першої команди Чорноморця.
- У футболці "моряків" провів вже 104 матчі (9 голів та стільки ж асистів).
- У поточному сезоні-2023/2024 21-річний Брагару взяв участь у 19-ти поєдинках "моряків", у яких тричі асистував на партнерів по команді.
- Його вартість оцінюють у 700 тисяч євро.
- Вінгер Чорноморця став одним із головних відкриттів молодіжного Євро-2023, якого навіть порівнювали із Михайлом Мудриком.