"Динамо" хочет подписать бразильца Ривалдинью, который является сыном форварда Ривалдо
Киевское "Динамо" во главе с Луческу рассматривает возможность пополниться Ривалдинью, который является сыном легендарного Ривалдо. На футболиста также охотится несколько других клубов.
Об этом сообщает румынский сайт Sport.ro. О трансфере бразильца вроде уже договорилась "Краковия", но "глаз" на игрока еще положили "Динамо", "Легия" и клуб из ОАЭ, но какой именно не сообщается.
Читайте также: Журналист рассказал, почему "Динамо" должно сохранить в своем составе Супрягу
Заинтересованность киевлян
Луческу столкнулся с кадровыми проблемами в атакующей линии "Динамо". У киевлян дисквалифицирован Артем Беседин, а форвард Назарий Русин заболел коронавирусом. Еще одного форварда киевского клуба Супрягу активно сватают в итальянскую Серию А. Но румынский специалист не слишком хочет отпускать перспективного нападающего из клуба.
Клуб вынужден искать усиления в составах других клубов, чтобы создать конкуренцию пока для единственного форварда и решить проблему в атаке.
Футболист подпишет соглашение с тем клубом, который быстрее других решит все детали контракта.
25-летний игрок принадлежит румынскому клубу "Виторул", а контракт футболиста заканчивается через год. Пока карьера бразильца не впечатляет.
Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,1 миллиона евро.
Добавим, что Ривалдинью является сыном известного в прошлом форварда Ривалдо, который сыграл за сборную Бразилии целых 74 поединка.
Что известно о бразильце
- Ривалдинью выступал за команды из Бразилии, Португалии, Болгарии и Румынии.
- В прошлом сезоне сыграл 16 матчей, где 6 раз огорчал голкиперов соперника и сделал 4 ассиста в чемпионате Румынии.
- Игрок может действовать на позиции правого вингера и форварда.
- В сезоне 2019/20 бразилец принял участие в 27 матчах, где забил 11 голов и еще 4 раза ассистировал партнерам в команде.