Киевское "Динамо" во главе с Луческу рассматривает возможность пополниться Ривалдинью, который является сыном легендарного Ривалдо. На футболиста также охотится несколько других клубов.

Об этом сообщает румынский сайт Sport.ro. О трансфере бразильца вроде уже договорилась "Краковия", но "глаз" на игрока еще положили "Динамо", "Легия" и клуб из ОАЭ, но какой именно не сообщается.

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Заинтересованность киевлян

Луческу столкнулся с кадровыми проблемами в атакующей линии "Динамо". У киевлян дисквалифицирован Артем Беседин, а форвард Назарий Русин заболел коронавирусом. Еще одного форварда киевского клуба Супрягу активно сватают в итальянскую Серию А. Но румынский специалист не слишком хочет отпускать перспективного нападающего из клуба.

Клуб вынужден искать усиления в составах других клубов, чтобы создать конкуренцию пока для единственного форварда и решить проблему в атаке.

Футболист подпишет соглашение с тем клубом, который быстрее других решит все детали контракта.

25-летний игрок принадлежит румынскому клубу "Виторул", а контракт футболиста заканчивается через год. Пока карьера бразильца не впечатляет.

Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,1 миллиона евро.

Добавим, что Ривалдинью является сыном известного в прошлом форварда Ривалдо, который сыграл за сборную Бразилии целых 74 поединка.

Что известно о бразильце