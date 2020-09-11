Киевское "Динамо" подало заявку команды на матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против АЗ. Матч состоится в Киеве 15 сентября. В заявку попал 31 футболист.

23 футболиста в перечне – по так называемому списку "А". Еще восемь футболистов представляют список "Б", говорится в сообщении "Динамо".

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Вне списка оказались несколько знаковых футболистов. Защитник Никита Бурда перенес операцию и долго будет восстанавливаться. Для Дениса Гармаша "Динамо" ищет новый клуб. Мохаммед Кадири может в ближайшие дни перейти в один из российских клубов.

Заявка "Динамо" на матч Лиги чемпионов

Голкиперы:

1. Георгий Бущан

35. Руслан Нещерет (заявка Б)

51. Валентин Моргун (Б)

1. Денис Бойко

Защитники:

4. Денис Попов (Б)

13. Артем Шабанов

16. Виталий Миколенко (Б)

20. Александр Караваев

24. Александр Тымчик

25. Илья Забарный (Б)

34. Александр Сирота (Б)

47. Роман Вантух

55. Константин Вивчаренко (Б)

94. Томаш Кендзера

Полузащитники:

5. Сергей Сидорчук

7. Беньямин Вербич

8. Владимир Шепелев

10. Николай Шапаренко

11. Георгий Цитаишвили (Б)

14. Карлос де Пена

15. Виктор Цыганков

17. Богдан Леднев

18. Александр Андриевский

29. Виталий Буяльский

77. Ахмед Алибеков

99. Миккель Дуэлунд

Нападающие:

9. Фран Соль

21. Артем Кравец

22. Жерсон Родригес

31. Назарий Русин

89. Владислав Супряга

Напомним, матч квалификации Лиги чемпионов "Динамо" – АЗ состоится на НСК "Олимпийский" 15 сентября. Начало матча в 20:00. Победитель этого матча выйдет в плей-офф квалификации Лиги чемпионов. И сыграет за право выхода в групповой этап ЛЧ против победителя пары "Гент" (Бельгия) – "Рапид" (Австрия).