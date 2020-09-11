Київське "Динамо" подало заявку команди на матч третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти АЗ. Матч відбудеться в Києві 15 вересня. В заявку потрапив 31 футболіст.

23 футболісти у переліку – за так званим списком "А". Ще вісім футболістів представляють список "Б", йдеться в повідомленні "Динамо".

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Поза переліком опинилися декілька знакових футболістів. Захисник Микита Бурда переніс операцію та довго відновлюватиметься. Для Дениса Гармаша "Динамо" шукає новий клуб. Мохамед Кадірі може найближчими днями перейти в один з російських клубів.

Заявка "Динамо" на матч Ліги чемпіонів

Голкіпери:

1. Георгій Бущан

35. Руслан Нещерет (заявка Б)

51. Валентин Моргун (Б)

1. Денис Бойко

Захисники:

4. Денис Попов (Б)

13. Артем Шабанов

16. Віталій Миколенко (Б)

20. Олександр Караваєв

24. Олександр Тимчик

25. Ілля Забарний (Б)

34. Олександр Сирота (Б)

47. Роман Вантух

55. Костянтин Вівчаренко (Б)

94. Томаш Кендзьора

Півзахисники:

5. Сергій Сидорчук

7. Беньямін Вербич

8. Володимир Шепелєв

10. Микола Шапаренко

11. Георгій Цитаїшвілі (Б)

14. Карлос де Пена

15. Віктор Циганков

17. Богдан Лєднєв

18. Олександр Андрієвський

29. Віталій Буяльський

77. Ахмед Алібеков

99. Міккель Дуелунд

Нападники:

9. Фран Соль

21. Артем Кравець

22. Жерсон Родрігес

31. Назарій Русин

89. Владислав Супряга

Нагадаємо, матч кваліфікації Ліги чемпіонів "Динамо" – АЗ відбудеться на НСК "Олімпійський" 15 вересня. Початок матчу о 20:00. переможець цього матчу вийде в плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. І зіграє за право виходу в груповий етап ЛЧ проти переможця пари "Гент" (Бельгія) – "Рапід" (Австрія).