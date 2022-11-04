Алексей Рубцов – фанат киевского Динамо, погибшего за Украину во время боевого задания. Герой страны и болельщик теперь будет оберегать Украину с неба.

К теме В боях за Украину погиб фанат Динамо Алексей Рубцов

Память о герое будет жить вечно

После матча часть команды почтила память погибшего воина, который в мирное время ездил с Динамо на поединки, которые проходили не только в Украине, но и за границей.

"Бело-синие" сделали совместное фото с баннером, посвященным погибшему защитнику страны. На плакате была написана мощная фраза: "Быть воином – жить вечно".

Действительно, ведь герой навсегда будет жить в нашей памяти.

К сожалению, Динамо не смогло порадовать своих болельщиков, служащих на передовой. Киевляне закончили групповой раунд Лиги Европы на последнем 4-м месте, не одержав ни одной победы. Подопечные Мирчи Луческу смогли набрать лишь один балл в матче против АЭКа с Ларнакой (3:3).

Матч против Фенербахче стал последним для Динамо в нынешнем розыгрыше еврокубков.