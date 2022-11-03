Защитник Украины и офицер Алексей Рубцов был одним из ультра киевского Динамо. Печальное известие известили 2 ноября на официальном сайте.

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Потеря для футбольной семьи

Рубцов пошел на передовую после 24 февраля, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

У фаната киевского клуба и героя Украины осталось двое детей.

Алексей Рубцов не только любил заниматься спортом, но и поддерживал Динамо с трибун не только в Украине, но и за рубежом. Это уже не первая потеря в футбольной семье, а в частности, в динамовской семье.

В Украине после 24 февраля создали специальный сайт под названием "Ангелы спорта", где размещены спортсмены, которые, к сожалению, погибли от вражеских снарядов.