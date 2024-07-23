Во вторник, 23 июля, серебряный призер чемпионата Украины сыграет первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против сербского Партизана. Номинально домашний поединок Динамо проведет в польском Люблине, пишет 24 Канал.

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Кто выйдет на матч против Партизана

Тем временем главный тренер столичного клуба Александр Шовковский определился со стартовым составом. Из-за травмы не сыграет в поединке Владимир Шепелев. Зато с первых минут выйдут Андрей Ярмоленко, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко.

Интересно, что Шовковский не поставил в стартовый состав ни одного летнего новичка "бело-синих".

Состав Динамо: Бущан – Караваев, Дячук, Попов, Вивчаренко – Бражко, Буяльский, Шапаренко, Ярмоленко, Кабаев – Ванат

Кто сыграет против Партизана / фото ФК Динамо

Напомним, что матч Динамо – Партизан начнется в 21:00 по киевскому времени. Второй поединок противостояния запланирован на 30 июля.