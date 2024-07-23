У вівторок, 23 липня, срібний призер чемпіонату України зіграє перший матч другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти сербського Партизану. Номінально домашній поєдинок Динамо проведе в польському Любліні, пише 24 Канал.

Читайте також Сербів чекає покарання за прихильність до Росії: онлайн-трансляція матчу Динамо – Партизан

Хто вийде на матч проти Партизану

Тим часом головний тренер столичного клубу Олександр Шовковський визначився зі стартовим складом. Через травму не зіграє у поєдинку Володимир Шепелєв. Натомість з перших хвилин вийдуть Андрій Ярмоленко, Віталій Буяльський, Микола Шапаренко.

Цікаво, що Шовковський не поставив до стартового складу жодного літнього новачка "біло-синіх".

Склад Динамо: Бущан – Караваєв, Дячук, Попов, Вівчаренко – Бражко, Буяльський, Шапаренко, Ярмоленко, Кабаєв – Ванат

Хто зіграє проти Партизану / фото ФК Динамо

Нагадаємо, що матч Динамо – Партизан розпочнеться о 21:00 за київським часом. Другий поєдинок протистояння запланований на 30 липня.