У вівторок, 23 липня, срібний призер чемпіонату України зіграє перший матч другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти сербського Партизану. Номінально домашній поєдинок Динамо проведе в польському Любліні, пише 24 Канал.
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Хто вийде на матч проти Партизану
Тим часом головний тренер столичного клубу Олександр Шовковський визначився зі стартовим складом. Через травму не зіграє у поєдинку Володимир Шепелєв. Натомість з перших хвилин вийдуть Андрій Ярмоленко, Віталій Буяльський, Микола Шапаренко.
Цікаво, що Шовковський не поставив до стартового складу жодного літнього новачка "біло-синіх".
Хто зіграє проти Партизану / фото ФК Динамо
Нагадаємо, що матч Динамо – Партизан розпочнеться о 21:00 за київським часом. Другий поєдинок протистояння запланований на 30 липня.