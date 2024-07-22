21 июля, в 21:00 по киевскому времени, Динамо Киев сыграет матч против Партизана. Первая игра состоится в польском городе Люблин на стадионе "Арена-Люблин".

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Травма Владимира Шепелева

Столичный клуб завершал подготовку перед началом нового сезона. На тренировке травму получил полузащитник киевского Динамо Владимир Шепелев.

Врачи киевлян после диагностики определили степень повреждения футболиста. Они определили, что 27-летний полузащитник получил частичное повреждение связок голеностопного сустава правой ноги. Срок восстановления игрока пока неизвестен.

До этого травму получил еще один игрок динамовцев Кирилл Пашко. 17-летний юноша присоединился к главной команде Динамо этим летом.

В прошлом сезоне в составе столичного клуба Владимир Шепелев сыграл 21 матч и забил 2 гола.