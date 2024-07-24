Важнейшая победа: президент Динамо эмоционально прокомментировал разгром сербов в Лиге чемпионов

Игорь Суркис отметил настроенность игроков на матч против "братьев России". Глава Динамо также поблагодарил фанатов за поддержку на матче Лиги чемпионов в Люблине.

Киевское Динамо стартовало с феерической победы в квалификации Лиги чемпионов. В рамках второго раунда отбора "бело-синие" уничтожили сербский Партизан со счетом 6:2.

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Президент Динамо в восторге

Матч выдался принципиальным для киевлян. Накануне игры Динамо отменило все двусторонние мероприятия с Партизаном, а игроки отказались от рукопожатий с оппонентами.

Разгромную победу "бело-синих" прокомментировал и президент клуба Игорь Суркис. Глава Динамо рассказал о главной мотивации для игроков и отметил фанатов в Люблине.

Ожидал, что команда выйдет и будет бороться. В Польше нас очень хорошо приняли. Вы видели, как нас поддерживали болельщики. Нас не поддерживали так уже четыре года, поскольку мы играли без зрителей. Мы будем дальше стараться играть как можно лучше и проходить дальше по турнирной сетке. Вы знаете, что Партизан ездил в Россию. А Россия не просто убивает наших граждан, а убивает наших детей, женщин. Поэтому эта победа была очень важной. Могу сказать, что она была самой важной за последние годы. Партизан очень нас разозлил и мы одержали победу ради всех наших воинов, женщин, украинских семей. Мы подарили радость нашим болельщикам, тем, кто защищает нашу Родину. Слава Украине,

– заявил Игорь Михайлович.

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Кроме того, президент Динамо похвалил Александра Шовковского и игроков, которые выполнили план на игру. Особенно Суркис отметил Александра Пихаленка. Новичок киевлян отличился в первом же официальном матче за "сбло-синих".

Все ребята понимают ту игровую модель, которую предлагает Александр Шовковский. Те, кто выходил на поле, добавляли по ходу игры. Досадный гол, который пропустили в начале... Такое бывает, это футбол. Но ребята справились с этим. Мы смогли обеспечить такой счет, после которого едем в Белград более-менее спокойными. Но расслабляться нельзя и нужно полноценно готовиться к следующей игре. Что касается гола Пихаленка, то он – это креатив, который может на футбольном поле все. Он может отдать пас, забить и отобрать мяч,

– подытожил Суркис.

Позорный поступок Партизана

Причиной такого скандала стал недавний визит Партизана в Москву. Команда из Белграда решила поехать в столицу России ради трех товарищеских матчей против местных команд.

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Кроме того, на трибунах разместили баннер, что Партизан и ЦСКА "братья навеки". При этом сербы никак не прокомментировали свое решение посетить страну-террористку, которая убивает украинцев и оккупирует территории чужой страны.

Напомним, что ответный матч пройдет в Белграде 31 июля. Победитель дуэли Динамо – Партизан выйдет в 3 квалификационный раунд Лиги чемпионов, где будет противостоять шотландскому Рейнджерсу.