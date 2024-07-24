Александр Пихаленок сразу установил новый рекорд для футболистов киевского клуба. Он забил рекордный гол для киевлян в ворота Партизана.

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Первый гол Пихаленка в Динамо

Новоиспеченный футболист Динамо Киев Александр Пихаленок стал "джокером" в матче против Партизана. После выхода на поле игрок не только усилил команду, но и забил 50-й рекордный гол, выйдя со скамейки запасных.

В домашних матчах игроки столичного клуба, которые выходили на замену забивали 35 раз, также 14 в гостевых поединках и 1 на нейтральном поле. В Лиге чемпионов – 31 гол, в Лиге Европы – 15. Также в Кубке кубков – 3 и 1 гол на счету Динамо в Лиге конференций.

Кроме этого рекорда, Александр Пихаленок забил юбилейный 350-й гол "бело-синих" в Лиге чемпионов и 30-й мяч в ворота сербских коллективов.

Александра сыграл 150-й матч в своей карьере, в целом полузащитник провел 126 матчей в чемпионатах Украины, еще 20 в европейских турнирах и 4 в кубке страны. Больше всего Пихаленок сыграл в составе Днепр-1 – 102 матча, затем 40 в Мариуполе, 7 за Шахтер и 1 в цветах Динамо Киев.

Напомним, что ответный матч против сербского Партизана состоится в Белграде. Дата и время игры – 31 июля в 21:00 (по киевскому времени).