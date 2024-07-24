Київське Динамо стартувало з феєричної перемоги у кваліфікації Ліги чемпіонів. В рамках другого раунду відбору "біло-сині" знищили сербський Партизан з рахунком 6:2.

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Президент Динамо в захваті

Матч видався принциповим для киян. Напередодні гри Динамо скасувало всі двосторонні заходи із Партизаном, а гравці відмовились від рукостискань з опонентами.

Розгромну перемогу "біло-синіх" прокоментував і президент клубу Ігор Суркіс. Очільник Динамо розповів про головну мотивацію для гравців та відзначив фанатів у Любліні.

Очікував, що команда вийде й буде боротися. В Польщі нас дуже добре прийняли. Ви бачили, як нас підтримували вболівальники. Нас не підтримували так уже чотири роки, оскільки ми грали без глядачів. Ми будемо далі намагатися грати якомога краще та проходити далі турнірною сіткою. Ви знаєте, що Партизан їздив в Росію. А Росія не просто вбиває наших громадян, а вбиває наших дітей, жінок. Тому ця перемога була дуже важливою. Можу сказати, що вона була найважливішою за останні роки. Партизан дуже нас розізлив і ми здобули перемогу задля всіх наших воїнів, жінок, українських сімей. Ми подарували радість нашим уболівальникам, тим, хто захищає нашу Батьківщину. Слава Україні,

– заявив Ігор Михайлович.

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Крім того, президент Динамо похвалив Олександра Шовковського та гравців, які виконали план на гру. Особливо Суркіс відзначив Олександра Піхальонка. Новачок киян відзначився у першому ж офіційному матчі за "сбло-синіх".

Всі хлопці розуміють ту ігрову модель, яку пропонує Олександр Шовковський. Ті, хто виходив на поле, додавали по ходу гри. Прикрий гол, який пропустили на початку... Таке буває, це футбол. Але хлопці впоралися з цим. Ми змогли забезпечити такий рахунок, після якого їдемо до Белграда більш-менш спокійними. Але розслаблятися не можна й потрібно повноцінно готуватися до наступної гри. Що стосується гола Піхальонка, то він – це креатив, який може на футбольному полі все. Він може віддати пас, забити та відібрати м'яч,

– підсумував Суркіс.

Ганебний вчинок Партизана

Причиною такого скандалу став нещодавній візит Партизана у Москву. Команда з Белграда вирішила поїхати до столиці Росії заради трьох товариських матчів проти місцевих команд.

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Крім того, на трибунах розмістили банер, що Партизан та ЦСКА "браття навіки". При цьому серби ніяк не прокоментували своє рішення завітати до країни-терористки, яка вбиває українців та окуповує території чужої країни.

Нагадаємо, що матч-відповідь пройде у Белграді 31 липня. Переможець дуелі Динамо – Партизан вийде у 3 кваліфікаційний раунд Ліги чемпіонів, де протистоятиме шотландському Рейнджерсу.