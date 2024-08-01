На пресконференції після матчу Партизан – Динамо наставник "біло-синіх" Олександр Шовковський звернув увагу на травмі, яку отримав гравець киян Максим Дячук. Згодом в Динамо розповіли про деталі пошкодження футболіста.

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Травма Максима Дячука

Максим Дячук під час матчу проти белградського Партизана отримав жахливу травму. Захисник киян у боротьбі за м'яч з гравцем сербської команди невдало приземлився на газон.

Дячук після сутички не зміг підвестись, футболіст був вимушений покинуте поле на ношах. Повідомляють про те, що у Максима ключично-акроміальне зчленування плеча.

Термін відновлення гравця поки невідомий, але як зазначив Олександр Шовковський, скоріш за все захисник вибув на довготривалий термін. Гравці Динамо підтримали свого одноклубника та побажали скорішого одужання.

Нагадаємо, що у наступному раунді кваліфікації до групового етапу Ліги чемпіонів колектив Шовковського зіграє із Рейнджерс з Шотландії, Глазго. Дата проведення двоматчевого протистояння – 6 та 13 серпня о 21:00 за київським часом.

Для киян чемпіонат України розпочинається 17 серпня проти львівських Карпат. Перші два тури проти Олександрії та Вереса було перенесено.