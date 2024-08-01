Главный тренер команды Александр Шовковский посетил пресс-конференцию после игры. Специалист отвечал на вопросы с неприятными чувствами, хотя киевляне смогли пройти дальше.

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Комментарии Шовковского после матча

После победы над Партизаном (3:0) тренер киевского Динамо поздравил всех болельщиков с победой. Шовковский заявил, что это был важный шаг вперед, но полностью все вопросы не решены.

Поздравляю всех болельщиков нашей команды с победой. Эта победа с неприятным привкусом, поскольку один из наших игроков Максим Дячук получил очень серьезное повреждение и был, думаю, достаточно длительное время. К сожалению. Мы пока не знаем деталей, но переживаем вместе с ним,

– сказал Шовковский

Александр Шовковский рассказал о том как их встретили в Сербии, несмотря на все предыдущие противостояния за полем. Никаких проблем не было, команду хорошо приняли.

Повреждения Дячука и Бражка

По травме Максима Дячука, то тренер киевлян сказал, что произошла очень неприятная ситуация. Его травма очень серьезная, все детали неизвестны, но скорее всего он вылетел надолго, сказал Шовкоский.

К сожалению. Каждую такую ситуацию воспринимаю близко к сердцу, ведь отношусь к игрокам почти по-отечески. Мы пока не знаем деталей, но переживаем вместе с ним,

– рассказал Шовковский.

Владимир Бражко не играл в матче из-за того, что накануне получил повреждение – порез. По словам Шовковского травма не серьезная – игроку наложили 2 шва, он скоро вернется. Он был готов играть и в этом матче, но решили его поберечь.

Подготовка киевлян к сезону

Александр Владимирович также рассказал о подготовке к новому сезону, что он как тренер имеет видение как улучшить игру. Первые официальные игры уже позади и в целом все хорошо, но расти есть куда.

Игроки отметились хорошей командной работой и внутренней мотивацией, что очень спободалось Шовковскому. В этих двух матчах игроки Динамо были едиными организмом. В общем тренер киевлян считает, что функционально команда готова.

Следующим соперником Динамо в квалификации Лиги чемпионов будет шотландский Рейнджерс. Матчи состоятся 6 и 13 августа, время еще не определено. В УПЛ столичный коллектив стартует матчем против Карпат 17 августа.2