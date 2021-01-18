Киевское Динамо проводит первый зарубежный сбор в ОАЭ. Футболисты на тренировках под руководством Мирчи Луческу отмечаются красивыми голами.

Главный наставник киевлян Мирча Луческу решил проверить своих подопечных на деле. Тренер поделил игроков на две команды для двусторонней игры, где футболисты смогли продемонстрировать все свои навыки. Роликом с тренировки поделилась пресс-служба Динамо.

К теме Динамо потеряло лидера на сборах в ОАЭ: причина

Красивый гол на тренировке

Эта подготовка стала хорошим фундаментом к первому спаррингу на сборах против польской Легии, который состоится уже в понедельник, 18 января. Еще один контрольный матч киевский клуб запланировал провести против солигорского Шахтера, который возглавляет украинский специалист Роман Григорчук.

К слову, Луческу взял на первый тренировочный сбор 30 футболистов. На таком спарринге между игроками киевлян больше всего выделялся легионер команды Жерсон Родригес. Люксембуржец эффектно накрутил Томаша Кендзёру и Илью Забарного, но не сыграл эгоистично в этом эпизоде. Нападающий отдал передачу на свободного Богдана Леднева, который в одно касание пробил в угол ворот – без шансов для голкипера Руслана Нещерета.