Столичный клуб продолжит играть в форме New Balance. В презентации приняли участие многие игроки киевлян, а Николай Шапаренко и Денис Попов еще присутствовали на креативном видео от киевлян.

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Остались верные классике

Основные цвета игровой домашней и выездной формы остались неизменными и родными для "бело-синих", а третий комплект имеет яркую желтую окраску.



Домашний комплект киевлян / фейсбук Динамо



Выездной комплект киевлян / фейсбук Динамо

Отметим. Ранее произошел скандал вокруг технического спонсора Динамо New Balance, не прекратившего свою работу в России, хотя компания опровергла эту информацию.

Также Динамо сделало видео, где изображается реальность сегодняшней Украины. На нем показывается воздушная тревога, во время которой фанатам приходится спускаться в бомбоубежище, но они не перестают следить за любимой командой.

Видео с презентацией формы

Свой первый официальный матч в новой форме Динамо сыграет уже 30 июля в первом туре УПЛ-2023/2024. Киевляне будут принимать Минай, начало матча в 17:00.