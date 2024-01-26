Мировой футбол дистанцировался от России после начала полномасштабной войны в Украине. Команды из страны-террористки не пускают к международным соревнованиям, как и сборные.

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Впрочем это не мешает клубам из России играть спарринги с представителями цивилизованных стран. На днях разгорелся скандал из-за контрольной игры между словацким Слованом и московским Динамо.

Из-за такой позиции клуба от спарринга с ним отказалась пражская Славия. Теперь же стало известно, что Слован потерял возможность подписать игрока сборной Люксембурга Жерсона Родригеса.

Контракт вингера принадлежит киевскому Динамо, а первую половину сезона 28-летний футболист провел в Сивасспоре. Впрочем турки решили расторгнуть арендное соглашение.

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Киевляне уже вели переговоры со Слованом по переходу Жерсона. Однако после матча братиславцев с россиянами Динамо отказалось от дальнейших переговоров и вышло из них.

Напомним, что за свою карьеру Родригес поиграл за люксембургские Свифт, Юнион и Фолу, турецкие Эюпсор, Анкарагюджю и Сивасспор, японскую Дзюбило Ивату, молдавский Шериф, французский Труа и аравийскую Аль-Вехду.

В Динамо люксембуржец пришел в 2019 году. За это время вингер провел 53 матча за "бело-синих", оформив девять голов. В составе же своей национальной команды Жерсон забил уже 20 мячей в 59-ти играх.