Світовий футбол дистанціювався від Росії після початку повномасштабної війни в Україні. Команди з країни-терористки не пускають до міжнародних змагань, як і збірні.

Дивіться з нами Перша гра у 2024 році: онлайн-трансляція матчу Динамо – Баллкані

Втім, це не заважає клубам з Росії грати спаринги із представниками цивілізованих країн. На днях розгорівся скандал через контрольну гру між словацьким Слованом та московським Дінамо.

Через таку позицію клубу від спарингу із ним відмовилась празька Славія. Тепер же стало відомо, що Слован втратив можливість підписати гравця збірної Люксембургу Жерсона Родрігеса.

Контракт вінгера належить київському Динамо, а першу половину сезону 28-річний футболіст провів у Сівасспорі. Втім турки вирішили розірвати орендну угоду.

Читайте також Динамо пролило світло на відновлення Ярмоленка: коли лідер повернеться на поле

Кияни вже вели перемовини зі Слованом щодо переходу Жерсона. Проте після матчу братиславців із росіянами Динамо відмовилось від подальших переговорів та вийшло з них.

Нагадаємо, що за свою кар'єру Родрігес пограв за люксембурзькі Свіфт, Юніон та Фолу, турецькі Еюпсор, Анкарагюджю та Сівасспор, японську Дзюбіло Івату, молдавський Шериф, французький Труа та аравійську Аль-Вехду.

У Динамо люксембуржець прийшов у 2019 році. За цей час вінгер провів 53 матчі за "біло-синіх", оформивши дев'ять голів. У складі ж своєї національної команди Жерсон забив вже 20 м'ячів у 59-ти іграх.