Киевское Динамо начало тренировочный сбор после новогоднего отпуска. Команда Александра Шовковского отправила в Турцию, пишет 24 канал.

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Там "бело-синие" проведут ряд спаррингов в рамках подготовки к весенней части сезона УПЛ. Первый из них пройдет сегодня, 26 января. Начало – в 16:00 по киевскому времени.

Соперником киевлян станет представитель Косова Баллкани из города Теранде. Команда является грандом местного чемпионата. Последние два года клуб становился чемпионом страны.

Кроме того, Баллкани два сезона кряду играет в группе Лиги конференций. В прошлом розыгрыша косовары переиграли турецкий Сивасспор, а в этом одолели даже загребское Динамо.

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Что касается киевлян, то подопечные Шовковского ушли на зимнюю паузу на пятом месте в УПЛ, имея отставание от лидера Кривбасса в шесть баллов. Однако по потерянным очкам Динамо лидирует на пару с Шахтером, ведь имеет три встречи в запасе.

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