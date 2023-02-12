Забивает только молодежь: Динамо обыграло земляков Луческу на сборах в Турции – видео голов

Киевское Динамо провело второй подряд поединок на тренировочном сборе в Турции. Подопечные Мирчи Луческу без особых проблем обыграли румынскую команду Политехника.

Динамо – Политехника 2:0

Голы: Н.Волошин, 32, Царенко, 65

Киевское Динамо продолжило победное шествие на сборе в Турции. В восьмом контрольном поединке "бело-синие" встречались с представителем второго дивизиона Румынии Политехникой из города Яссы, пишет 24 канал.

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Ставка на молодежь сработала

Главный тренер динамовцев Мирча Луческу доверил место в основе целой группе молодых футболистов, а на острие атаки поставил Владислава Супрягу. Киевляне доминировали в матче с меньшей по рангу командой, но соперник остро контратаковал. На 11-й минуте поединка перекладина спасла Динамо от неприятностей.

Подопечные Луческу отличились на 32-й минуте и сделали это довольно эффектно. Андриевский подключил к атаке левым флангом Дубинчака, а защитник отдал пас на Волошина. Назар в одно касание переправил мяч в сетку ворот соперника – 1:0.

Гол Н.Волошина

В течение матча неплохие возможности отличиться были у Владислава Супряги. Однако автором второго гола стал 18-летний Антон Царенко. "Динамовский Месси" воспользовался недоразумением защитников румынской команды и реализовал выход на голкипера – 2:0. Кстати, Антон забил во втором поединке подряд.

Гол Царенко

Динамо (Киев) – Политехника (Яссы) – 2:0 (1:0)

Голы: Н.Волошин, 32, Царенко, 65

Динамо: Моргун – Гусев, Боль, Дячук, Дубинчак – Андриевский, Яцык, Царенко, Бенито, Н.Волошин – Супряга. Состав с 67-й минуты: Моргун (Игнатенко, 77) – Малыш, Попов, Сирота, Овчаренко – Яцик (Василец, 77), Шепелев, Лонвейк, Н.Волошин, Кабаев – Горбач (Царенко, 87).

Таким образом, подопечные Луческу одержали пятую победу в восьми спаррингах на сборах в Турции.

Обзор матча Динамо – Политехника

Результаты спаррингов Динамо в Турции

Свой следующий контрольный поединок киевляне проведут 14 февраля. Соперником Динамо будет команда экс-звезды "бело-синих" Максима Шацких узбекский Пахтакор.