Забивает только молодежь: Динамо обыграло земляков Луческу на сборах в Турции – видео голов
Киевское Динамо провело второй подряд поединок на тренировочном сборе в Турции. Подопечные Мирчи Луческу без особых проблем обыграли румынскую команду Политехника.
Динамо – Политехника 2:0
Голы: Н.Волошин, 32, Царенко, 65
Киевское Динамо продолжило победное шествие на сборе в Турции. В восьмом контрольном поединке "бело-синие" встречались с представителем второго дивизиона Румынии Политехникой из города Яссы, пишет 24 канал.
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Ставка на молодежь сработала
Главный тренер динамовцев Мирча Луческу доверил место в основе целой группе молодых футболистов, а на острие атаки поставил Владислава Супрягу. Киевляне доминировали в матче с меньшей по рангу командой, но соперник остро контратаковал. На 11-й минуте поединка перекладина спасла Динамо от неприятностей.
Подопечные Луческу отличились на 32-й минуте и сделали это довольно эффектно. Андриевский подключил к атаке левым флангом Дубинчака, а защитник отдал пас на Волошина. Назар в одно касание переправил мяч в сетку ворот соперника – 1:0.
Гол Н.Волошина
В течение матча неплохие возможности отличиться были у Владислава Супряги. Однако автором второго гола стал 18-летний Антон Царенко. "Динамовский Месси" воспользовался недоразумением защитников румынской команды и реализовал выход на голкипера – 2:0. Кстати, Антон забил во втором поединке подряд.
Гол Царенко
Динамо (Киев) – Политехника (Яссы) – 2:0 (1:0)
Голы: Н.Волошин, 32, Царенко, 65
Динамо: Моргун – Гусев, Боль, Дячук, Дубинчак – Андриевский, Яцык, Царенко, Бенито, Н.Волошин – Супряга. Состав с 67-й минуты: Моргун (Игнатенко, 77) – Малыш, Попов, Сирота, Овчаренко – Яцик (Василец, 77), Шепелев, Лонвейк, Н.Волошин, Кабаев – Горбач (Царенко, 87).
Таким образом, подопечные Луческу одержали пятую победу в восьми спаррингах на сборах в Турции.
Обзор матча Динамо – Политехника
Результаты спаррингов Динамо в Турции
- 24.01. Динамо – Рапид 0:4
- 28.01. Динамо – Марибор 0:2
- 31.01. Динамо – Аустрия Лустенау 2:2 (Попов, Овчаренко)
- 03.02. Динамо – Униря Деж 5:1 (Бенито – 2, Тимчик, Ванат, Супряга)
- 05.02. Динамо – Вайле 2:0 (Супряга, Яцик)
- 06.02. Динамо – Шкендия 1:0 (Лонвейк)
- 11.02. Динамо – Сулекс 4:0 (Караваев – 3, Царенко)
- 12.02. Динамо – Политехника 2:0 (Н.Волошин, Царенко)