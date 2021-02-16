Динамо – Брюгге: в каком состоянии находится газон НСК "Олимпийский" перед матчем Лиги Европы
В четверг, 18 февраля, Динамо в рамках 1/16 финала Лиги Европы сыграет домашний матч с бельгийским Брюгге на НСК "Олимпийский".
Главный агроном Арены Максим Стельмах рассказал, в каком состоянии на данный момент находится газон стадиона.
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На данный момент снега на поле нет, газон подогревается, температура поверхности +11 ... +13 градусов, несмотря на то, что внешне морозы -15, и даже ночью -19. Словом, мы готовы проводить матч. Конечно, если температура опустится и выпадут осадки, это может повлиять на качество газона. Но пока он находится в оптимальном состоянии, визуально улучшив свой вид после декабрьских матчей,
– сказал он.
В Брюгге внимательно следят за погодными условиями в Киеве, поскольку в день матча ожидается серьезный мороз. Если температура достигнет отметки минус 15 градусов, команды могут отказаться от проведения встречи.
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