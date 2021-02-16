В четверг, 18 февраля, Динамо в рамках 1/16 финала Лиги Европы сыграет домашний матч с бельгийским Брюгге на НСК "Олимпийский".

Главный агроном Арены Максим Стельмах рассказал, в каком состоянии на данный момент находится газон стадиона.

Смотрите также: Матч под угрозой: футболисты Брюгге заболели COVID-19 перед поединком с Динамо

На данный момент снега на поле нет, газон подогревается, температура поверхности +11 ... +13 градусов, несмотря на то, что внешне морозы -15, и даже ночью -19. Словом, мы готовы проводить матч. Конечно, если температура опустится и выпадут осадки, это может повлиять на качество газона. Но пока он находится в оптимальном состоянии, визуально улучшив свой вид после декабрьских матчей,

– сказал он.

В Брюгге внимательно следят за погодными условиями в Киеве, поскольку в день матча ожидается серьезный мороз. Если температура достигнет отметки минус 15 градусов, команды могут отказаться от проведения встречи.

Напомним. Матч 1/16 финала Лиги Европы между Динамо и Брюгге запланирован на ближайший четверг, 18 февраля. Начало встречи в 19: 55.