Руководство УЕФА решило в этом сезоне не проводить юношескую Лигу чемпионов. Пандемия коронавируса и введение карантина помешали турниру.

Из-за пандемии УЕФА была вынуждена внести изменения в проведение юношеской Лиги чемпионов, когда вместо групповых этапов было введено сразу стадии плей-офф.

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В 1/32 финала должны были выступить сразу два клуба. Юношеская команда Динамо должна была сыграть против сверстников из испанской Барселоны, а юные игроки Шахтера – против Порту. Оба матча должны были состояться в Киеве – 2 марта игра Динамо, а 3 марта – Шахтера.

И в УЕФА решили на этот сезон отменить проведение юношеской Лиги чемпионов. Причиной назвали карантин и пандемию. Еще до первых матчей два клуба отказались от участия в турнире. Кроме того, в некоторых командах возникли трудности с проездом на игру из-за ограничений, введенных в европейских странах.