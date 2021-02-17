Керівництво УЄФА вирішило в цьому сезоні не проводити юнацьку Лігу чемпіонів. пандемія коронавірусу та запроваджений карантин став на заваді турніру

Через пандемію УЄФА була змушена внести зміни в проведення юнацької Ліги чемпіонів, коли замість групових етапів було запроваджено одразу стадії плей-офф.

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У 1/32 фіналу мали виступити одразу два клуби. Юнацька команда Динамо мала зіграти проти однолітків з іспанської Барселони, а юні гравці Шахтаря – проти Порту. Обидва матчі мали відбутися в Києві – 2 березня гра Динамо, а 3 березня – Шахтаря.

Та в УЄФА вирішили на цей сезон скасувати проведення юнацької Ліги чемпіонів. Причиною назвали карантин та пандемію. Ще до перших матчів два клуби відмовилися від участі в турнірі. Окрім того, в деяких команди виникли труднощі з добиранням на гру через обмеження, які введені в європейських країнах.

Нагадаємо! Матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи теж переносили до інших країн через неможливість їх проведення на домашніх стадіонах. Найбільше постраждали команди, які грають проти англійських клубів. РБ Лейпциг – Ліверпуль перенесли до угорського Будапешта. Тут же відбудеться і матч Боруссії (М) проти Манчестер Сіті. Натомість румунський Бухарест прийме гру Атлетіко – Челсі.



В Лізі Європи перенесли п'ять матчів Мольде – Хоффенхайм (до іспанського Віла-реалу), Реал Сосьєдад – Манчестер Юнайтед (італійський Турин), Бенфіка – Арсенал (італійський Рим), Вольфсберг – Тоттенхем (Будапешт), Арсенал – Бенфіка (грецький Пірей).