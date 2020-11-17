После того, как футболисты сборной Украины Виктор Цыганков и Сергей Сидорчук заразились COVID-19, "Динамо" организовало чартерный рейс игрокам. Телеканалы "Футбол 1/2/3" утверждают, что "Динамо" не соблюло медицинский протокол при возвращении этих игроков.

Как сообщил "Футбол NEWS", "Динамо" не соблюло медицинский протокол, вернув игроков самолетом бизнес-класса. Сообщается, что, кроме Цыганкова и Сидорчука, на борту самолета Cessna 550 был менеджер сборной Вадим Комардин.

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"Это малогабаритный легкий борт бизнес-класса. Учитывая характеристики воздушного судна, нетрудно понять, что при таких условиях медицинский протокол не был соблюден. В салоне таких размеров речь не идет о социальной дистанции.

В то же время как чартер, организованный УАФ, оказался в распоряжении лишь одного Виктора Коваленко, отвечал всем требованиям, которые касаются перевозки больных COVID-19", – было сказано в эфире "Футбол NEWS".

К слову. Коронавирусом в сборной Украины также заболели Андрей Ярмоленко, Евгений Макаренко, Дмитрий Резник и Эдуард Соболь.

Что известно о споре "Динамо" и каналов "Футбол"

Вице-президент "Динамо" Алексей Семененко написал письмо директору каналов "Футбол 1/2/3" Александру Денисову относительно подачи информации в "Футбол NEWS" о возвращении Цыганкова, Сидорчука и Комардина в Украину.

Он указал, что информация о возвращении была подана ложная. В частности, "Футбол NEWS" сообщал, что возвращение игроков организовала украинская ассоциация футбола (УАФ).

Семененко отметил, что возвращению футболистов поспособствовал президент "Динамо" Игорь Суркис.

Пресс-служба каналов "Футбол 1/2/3" ответила на это, что в новостях руководствовались словами главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко.