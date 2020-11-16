Румынские СМИ распространили информацию, что Мирча Луческу планирует покинуть киевское "Динамо" уже зимой. Румынский наставник "Динамо" прокомментировал слухи.

По информации румынского издания Ziare, главный тренер "Динамо" Мирча Луческу настроен покинуть клуб зимой. Об этом сообщает Tribuna.com.

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Решение Луческу якобы связано с тем, что из-за пандемии коронавируса он вынужден находиться длительное время вдали от своей жены Нелли.

Он якобы живет в одиночестве на базе команды на окраине Киева.

При этом специалист до отъезда хочет обеспечить "Динамо" еврокубковую весну и сохранить первое место в чемпионате.

Луческу опроверг информацию

Как пишет FootBoom, 75-летний Луческу не намерен покидать "Динамо"

Не знаю, откуда такая информация взялась, кто ее придумал. Она абсолютно не соответствует действительности, я продолжаю по-прежнему работать с клубом,

– сказал Луческу.

Что известно о приходе Луческу в "Динамо"

Румынский тренер возглавил "Динамо" после того, как 12 лет тренировал донецкий "Шахтер" – принципиального соперника киевлян.

Ультрас "Динамо" и некоторые легенды "Динамо" негативно встретили приход Луческу.

Под этим давлением Луческу подал в отставку, однако президенту "Динамо" Игорю Суркису удалось уговорить румына остаться.

Во главе "Динамо" Луческу провел 16 матчей: 10 побед, три ничьи и столько же поражений.