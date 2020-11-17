Після того, як футболісти збірної України Віктор Циганков та Сергій Сидорчук заразилися COVID-19, "Динамо" організувало чартерний рейс гравцям. Телеканали "Футбол 1/2/3" стверджують, що "Динамо" не дотрималося медичного протоколу при поверненні цих гравців.

Як повідомив "Футбол NEWS", "Динамо" не дотрималося медичного протоколу, повернувши гравців літаком бізнес-класу. Повідомляється, що, окрім Циганкова і Сидорчука, на борту літака Cessna 550 був менеджер збірної Вадим Комардін.

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"Це малогабаритний легкий борт бізнес-класу. З огляду на характеристики повітряного судна, неважко зрозуміти, що при таких умовах медичний протокол не було дотримано. У салоні таких розмірів не йдеться про соціальну дистанцію.

Водночас як чартер, організований УАФ, виявився у розпорядженні лише одного Віктора Коваленка, відповідав усім вимогам, які стосуються перевезення хворих на COVID-19", – було сказано в ефірі "Футбол NEWS".

До уваги. На коронавірус у збірній України також захворіли Андрій Ярмоленко, Євген Макаренко, Дмитро Різник та Едуард Соболь.

Що відомо про суперечку "Динамо" та каналів "Футбол"

Віцепрезидент "Динамо" Олексій Семененко написав листа директору каналів "Футбол 1/2/3" Олександру Денисову щодо подачі інформації у "Футбол NEWS" про повернення Циганкова, Сидорчука та Комардіна в Україну.

Він вказав, що інформація про повернення була подана неправдива. Зокрема, "Футбол NEWS" повідомляв, що повернення гравців організувала Українська асоціація футболу (УАФ).

Семененко зауважив, що поверненню футболістів посприяв президент "Динамо" Ігор Суркіс.

Пресслужба каналів "Футбол 1/2/3" відповіла на це, що в новинах керувалися словами головного тренера збірної України Андрія Шевченка.