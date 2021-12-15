Динамо нашло замену Миколенко, который пакует чемоданы в Эвертон

Основной защитник Динамо Виталий Миколенко вскоре может покинуть Киев и продолжить карьеру в английском Эвертоне. В Динамо уже нашли замену Миколенко, если его трансфер состоится.

Дубінчак заменит Миколенко

Если Динамо и Эвертон договорятся о переходе Миколенко, то киевляне усилят состав игроком Днепра-1 Владиславом Дубинчаком.

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Динамо уже зимой может досрочно вернуть Дубинчака из аренды в Днепре-1.

Что известно о трансфере Миколенко

Информация о том, что Миколенко покинет Динамо, появилась 14-го декабря. Сначала не было информации о клубе, в который может перейти 22-летний украинец.

Сообщалось, что Виталий может перейти в Эвертон. "Ириски" якобы еще ведут переговоры с Динамо.

По данным портала Transfermarkt, стоимость Миколенко составляет 17 миллионов евро. Его контракт с "бело-синими" действует до 30 сентября 2025 года.

В сезоне-2021/2022 он провел 21 матч за Динамо и отдал 3 результативные передачи.

23-летний Дубинчак – воспитанник Динамо. Он выступал за львовские Карпаты и проводит второй сезон в аренде в Днепре-1. В составе Динамо Владислав до сих пор не дебютировал.