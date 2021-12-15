Дубінчак замінить Миколенка

Якщо Динамо та Евертон домовляться про перехід Миколенка, то кияни підсилять склад гравцем Дніпра-1 Владиславом Дубінчаком.

До теми Може бути, так, а може бути, ні, – в Динамо вперше прокоментували трансфер Миколенка

Динамо вже взимку може дострокового повернути Дубінчака з оренди у Дніпрі-1.

До уваги. 23-річний Дубінчак – вихованець Динамо. Він виступав за львівські Карпати й проводить другий сезон поспіль в оренді у Дніпрі-1. У складі Динамо Владислав досі не дебютував.

Що відомо про трансфер Миколенка