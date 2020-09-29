Болельщики киевского "Динамо" могут получить возможность посетить матч любимой команды уже 4-го октября. Киевляне на НСК "Олимпийский" сыграют против луганской "Зари".

С 28-го сентября Киев вернулся в желтую зону. Исполнительный директор Украинской Премьер-лиги (УПЛ) Евгений Дикий сообщил, что это позволяет футбольным клубам в Киеве присылать запрос для проведения матчей со зрителями. Об этом информирует Tribuna.com.

Кстати Ультрас "Динамо" жестко отреагировали на переезд "Шахтера" на НСК "Олимпийский"

Состоится ли игра со зрителями зависит от "Динамо"

Он сообщил, что клубы, которые будут проводить свои домашние матчи в желтой зоне, смогут отправить УПЛ письмо, в котором сообщат о том, что планируют играть со зрителями.

Премьер-лига работает в соответствии с теми документами, которые действуют на сегодня – это временный протокол Минздрава и протокол, разработанный УАФ и УПЛ. Эти документы предусматривают проведение матчей со зрителями в зеленой и желтой зонах при условии заполняемости стадионов на 25 процентов, соблюдении всех необходимых норм – социальной дистанции, средств индивидуальной защиты,

– рассказал Дикий.

В воскресенье, 4-го октября, в рамках 5-го тура УПЛ в Киеве состоятся два матча: "Олимпик" на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского сыграет с "Александрией", а "Динамо" примет "Зарю" на НСК "Олимпийский".

По словам Дикого, УПЛ пока не получала официальных обращений от "Олимпика" и "Динамо" для проведения матчей со зрителями в Киеве.

Киев вернулся в желтую зону. С 28 сентября начало действовать новое эпидемическое зонирование. Киев вернулся в желтую зону. Соответствующее решение приняли на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.



Адаптивный карантин / Инфографика 24 канала

За минувшие сутки в Киеве наличие SARS-COV-2 подтвердили у 416 человек. От начала пандемии в городе зарегистрировали 22 559 больных коронавирусом.